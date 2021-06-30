لينو: تسجيل إصابات كورونا بين أعضاء ملتقى الحوار السياسي

أخبارليبيا24

قال عضو ملتقى الحوار السياسي محمد لينو اليوم الأربعاء إنه تم تسجيل إصابات أخرى بين أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي بفيروس كورونا.

وأضاف لينو في تصريح خاص لـ”أخبارليبيا24″ أن اكتشاف الحالات تم بعد إعداد المسح السريع، موضحًا أنه بعد قليل ستجري مسحة pCR.

وأعلن اليوم الأربعاء عن تأجيل جلسة ملتقى الحوار السياسي الليبي الصباحية في جنيف لإجراء تحليل كورونا لكل أعضاء الملتقى بعد تأكد إصابة أحدهم.

وانطلقت الإثنين المنصرم في جنيف جولة جديدة من ملتقى الحوار السياسي الليبي لبحث وإقرار القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات العامة، المقررة في 24 ديسمبر.

تلتها الجلسة في اليوم التالي حيث شددت غالبية الكلمات التي ألقاها أعضاء الحوار إلى ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها دون عرقلة استنادًا على القاعدة الدستورية، وتأجيل مسألة الاستفتاء على الدستور.