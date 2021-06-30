طالما الحدود مفتوحة .. مكافحة الأمراض يحذر من انتشار كورونا الهندية المتحورة
النجار : الخلاص الوحيد من خطر كورونا هو الإسراع في حملة التطعيم
أخبار ليبيا 24 – صحة
توقع مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، بارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد الفترة المقبلة، مع تزايد المخاوف من وصول السلالة الهندية عبر الحدود .
النجار أشار في تصريحات تلفزيونية إلى أن الخوف يأتي من الحدود المفتوحة، لأن معظم الدول التي تأتي منها الرحلات الجوية هي تركيا ومصر وتونس، وهي بلدان وضعتها منظمة الصحة العالمية في المنطقة الحمراء، التي دخلتها السلالة الهندية، وهناك شك في نجاعة التطعيمات ضدها.
وأوضح أن اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، سبق وأوصت بضرورة حصول المسافرين الوافدين إلى ليبيا على اختبار كورونا، وتطبيق الحجر الصحي لمن ليس لديه تحليل لضمان خلوه من أي إصابة .
ولفت إلى أن الخلاص الوحيد من خطر فيروس كورونا، هو الإسراع في حملة التطعيم، ووجه طلبًا إلى الحكومة ووزارة الصحة بتوفير أكثر من مليون جرعة من اللقاحات، لتتمكن من محاصرة الوباء، مشيرًا إلى أن هناك زيادة في عدد الحالات التي تدخل لمراكز العزل .
ووجه طلبًا بتوفير كميات من مشغلات فحص كورونا، مشيرا إلى أن توصية اللجنة العملية بإبقاء الإجراءات الاحترازية الوقاية بنفس البروتوكولات والاستمرار في لبس الكمامات والتباعد الاجتماعي .