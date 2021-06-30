داعش يستغل الإنترنت للإطاحة بالفتيات وتدمير حياتهن

أخبارليبيا24- خاص

لقد فقدت بيغوم جميع أصدقائها وأطفالها الثلاثة وجنسيتها، وأصبحت منبوذة ومكسورة في مجتمعها بعد أن عاشت تحت حكم داعش لأكثر من ثلاث سنوات وتزوجت من مقاتل هولندي من مقاتلي داعش يعتقد أنه محتجز في سجن في سوريا، أما هي فمحتجزة حاليًّا في مخيم روج شمال سوريا بعد أن تمّ سحب الجنسية البريطانية منها.

تأثّرت بصديقاتها فالتحقت بالتنظيم

في شهر فبراير من العام 2015، غادرت بيغوم موطنها وهربت من منزلها في شرق لندن مع اثنتين من صديقاتها للانضمام إلى داعش بعد أن أصبحنَ مشبعات بالفكر المتطرّف عبر الإنترنت.

لقد كانت هؤلاء الفتيات يتنقّلن بين الصفحات المختلفة للتنظيم على الإنترنت لدرجة أنّهنّ بتنَ لا يميّزنَ بين الأخبار المزيفة والحقيقية، فالمجندون يستغلّون شعور الآخرين بالذنب لرؤية المسلمين يعانون في سوريا فيشجعونهم على أن ينخرطوا في أعمالٍ معيّنة لمساندتهم.

وعندما كانت بيغوم تبلغ من العمر 14 عامًا، تزوجت من عضو هولندي من داعش، وأنجبت منه ثلاثة أطفال ماتوا جميعًا، والغاية الأساسيّة للالتحاق بالجماعة الارهابيّة كان طوق تلك الفتيات إلى البحث عن منافذ ليعشن حياتهنّ بحريّة ويحظين ببعض الاهتمام.

غير أنّ هذه الأحلام تبقى أوهامًا لأنّ سرعان ما تتّضح الصورة أمام أعينهنّ فيدركن أنّ حياتهنّ داخل التنظيم هي بمثابة سجنٍ مؤبّد.

الشعور بالندم وطلب العفو

تعترف بيغوم اليوم بأنّها تصرّفت بغباء عندما تبعت صديقاتها خوفًا من البقاء وحيدة، وهي تطالب بالعفو عنها متمنيةً أن تُعيد السّلطات النّظر في حالتها ومساعدتها على الانخراط من جديد في المجتمع.