جماعة الشباب خانتنا فانفصلنا عنهم

أخبارليبيا24- تقرير

“كان الرجلان الملقّبان أبو وغاردير يعملان كمدرسين في الصومال قبل أن ينضما إلى جماعة الشباب المتطرفة. لكن ما الذي جعلهما يقرران المغادرة؟

شعر الرجلان بخيبة أمل شديدة إذ كانت آمالهم كبيرة في جماعة الشباب المرتبطة بجماعة القاعدة المتطرفة، ينحدر كلاهما من منطقة شبيلا السفلى في جنوب الصومال، التي تُعرف بأنها معقل لجماعة الشباب.

يقول غاردير: “نريد دولة إسلامية، جماعة الشباب تحارب الديمقراطية لفرض كلمة الله، لذلك انضممت إلى الحركة”.

الوقوع في الشّكّ

يقول غاردير إنّه غادر حركة الشباب في العام 2016 – بعد ثماني سنوات، خلال هذا الوقت، ارتكبت الجماعة المتطرفة عدد من الهجمات الإرهابية في الصومال، وكذلك في الدولتين المجاورتين، كينيا وأوغندا، اللّتين أرسلتا قوّاتهما للقتال ضدّ حركة الشباب نيابة عن الاتحاد الأفريقي.

لقد انشقّ عن الحركة بعد أن اكتشف أنّ أعمالها تناقض أقوالها، فالسبب الأساسي لالتحاقه بالمتطرّفين كان الدّفاع عن الإسلام والمسلمين ومحاربة الكفار ولكنّه ما لبث أن اكتشف أنّ الجماعة تستهدف المدنيين الأبرياء فقرّر المغادرة لأنّ أعمال العنف لم تكن من بين أهدافه وتوقعاته.

أمّا أبو فقد انضمّ إلى الجماعة لأسبابٍ مادّية، فالراتب الّذي كان يتقاضاه كمدرّس بالكاد كان يكفيه لإعالة نفسه وعائلته، ولكن ثمّة سبب آخر دفعه في نهاية المطاف للانضمام إلى الجماعة المتطرفة، وهو أنّ معظم الشباب في قريته التحقوا بالجماعة وأصبحوا يتصرّفون مثل القادة الذين يعطون الأوامر حتّى لشيوخهم.

“أردت أن أفعل شيئًا حيال ذلك”، يقول، ولكن بعد أن اكتشف هو أيضًا مدى العنف الّذي يلجأ إليه المنتمون إلى الجماعة الإرهابيّة وكيف يصبحون مرغمين على حمل السلاح والقتال في حين أنّه كان مدرّسًا يعلّم الأجيال الصّاعدة على الإيمان المستقيم والسلام، قرّر الانشقاق والعودة إلى حياته السّابقة.

أمنيات ما بعد الانشقاق

لا يزال أبو وغاردير يعيشان بمعزل عن عائلاتهما لأسباب أمنية، ولكنّهما يأملان أن يتمكنا يومًا ما من العودة إلى العمل كمعلّمين، كما يأملان في الحصول على عفوٍ ومساعدةٍ لأنهما قررا طوعًا ترك المتطرفين والانشقاق عن جماعة الشباب الإرهابيّة.