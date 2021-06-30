انطلاق الملتقى العسكري الأول بين لجنة الدفاع والقيادات العسكرية بالجيش الليبي

أخبارليبيا24- خاص

أعلن الناطق باسم غرفة عمليات سرت- الجفرة العميد عبد الهادي دراه اليوم الأربعاء انطلاق الملتقى العسكري الأول بين لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والقيادات العسكرية بالجيش الليبي بحضور القائد الأعلى للجيش.

وقال دراه في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ إن أبرز ما جاء في الملتقى، التحفظ على أي مخرجات تنتج عن ملتقى الحوار السياسي، في جنيف أو أي جهة أو لجنة أخرى بخصوص ترشح العسكريين للانتخابات بدون شروط.

وأضاف الناطق باسم غرفة عمليات سرت – الجفرة أنه تم التشديد على عدد من الشروط للعسكريين منها الاستقالة قبل الانتخابات بعامين، وعدم الازدواجية في الجنسية، والاتفاق على توحيد المؤسسة العسكرية، والقاعدة دستورية.

وأوضح دراه، أنه تم الاتفاق على الترشح للانتخابات بشروط حسب القانون الليبي، والاتفاق على أن المجلس الرئاسي هو القائد الأعلى للجيش الليبي، ورفض بيان القيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر والذي يتحدث عن دخول الانتخابات بدون شروط.