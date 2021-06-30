المُلتقى العسكري يدعو لتوحيد المؤسسة العسكرية قبل اجراء الانتخابات

أخبار ليبيا24

شدد البيان الختامي للملتقى العسكري الأول، اليوم الأربعاء، على ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية قبل إجراء الانتخابات لضمان نجاحها.

وعقد الملتقى العسكري، بين لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب وعدد من النواب وعدد من القيادات العسكرية بالجيش الليبي.

وعبر البيان، الذي تابعته وكالة أخبار ليبيا 24، عن تحفظ الملتقى العسكري على أي مخرجات قد تنتج عن لقاءات لجنة الحوار المنعقدة في جنيف بخصوص إيجاد قاعدة دستورية مشوهة، لا تلبي طموحات الشعب الليبي ولا تحافظ على المسار الديمقراطي والدستوري.

وشدد البيان، على أن التأخير في تطبيق تدابير توحيد المؤسسة العسكرية وإجراءات بناء الثقة، أمر غير مقبول.

وطالب جهات الاختصاص بأن تتعامل مع المسؤول عن هذا التأخير وعرقلة جهود توحيد المؤسسة العسكرية وأن تطبق في حقه ما يردعه.

وأكد البيان، على إنهاء حالة الصراع واستبعاد الحرب بشكل نهائي خيار لا جدال فيه، وغاية وطنية يجب أن تتحقق.

كما أكد أن أي طرف يحول دون ذلك، محليا كان أم خارجيا، يعد عدوا للشعب الليبي ويجب أن يواجه بالتدابير السياسية والقانونية والعسكرية.