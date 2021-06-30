المنقوش : من العبث حاليًا الحديث عن خروج القوات التركية ‏من ليبيا المنقوش : هناك صعوبة بشأن ‏إجراء انتخابات شفافة ونزيهة بسبب سيطرة حفتر ‏على الشرق

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد يوسف ‏المنقوش، رئيس الأركان العامة بحكومة عبدالرحيم الكيب، أنه من العبث حاليًا الحديث عن خروج القوات التركية ‏من ليبيا، فيما أشار إلى أن خليفة حفتر لن يقبل بتوحيد المؤسسة ‏العسكرية تحت قيادة منتخبة أبدًا.

المنقوش قال في تصريحات لقناة “الجزيرة” القطرية، إن توحيد المؤسسة العسكرية الليبية يعتبر من ‏المستحيلات، لوجود مصاعب كثيرة في هيكلها، لافتا إلى أن ‏عملية الكرامة تعتبر ميليشيات قبلية وعائلية يقودها أبناء حفتر ‏وأقاربه، على حد تعبيره .

وأوضح بقوله إن هناك خللاً كبيرًا في البنية القيادية في شرق ليبيا ‏وغربها بالإضافة إلى التضخم الكبير، في عدد من يحملون رتبًا ‏عسكرية رفيعة سواء في الشرق أو الغرب، مؤكدا أن المؤسسة ‏العسكرية في الشرق والغرب تحمل من نقاط الضعف، ما يجعل من ‏الصعب توحيدها، مشيرا إلى أن الحرب التي شنها حفتر على ‏العاصمة طرابلس وما رافقها تزيد من صعوبة ذلك، حسب قوله ‎.‎

وتابع قائلاً إنه لابد من فترة انتقالية يتم فيها إصلاح هيكلية ‏المؤسسة أولاً ثم توحيدها، لأنه لا يمكن توحيدها بالوضع الحالي، ‏موضحًا أن الدعم الخارجي الذي يتلقاه حفتر هو السبب وراء ما ‏يقوم به، ولكن إذا توقف هذا الدعم فلن يكون له أي دور‎.‎

واستمر بقوله إن حفتر لن يقبل أي جهود، لتوحيد المؤسسة ‏العسكرية تحت قيادة منتخبة، وتحدث عن التحركات الأخيرة ‏لقوات حفتر على الحدود مع الجزائر تهدف لإثبات أنه يسيطر على ‏مناطق واسعة من ليبيا وتأتي تمهيدًا لفرض النتائج التي يريدها في ‏الانتخابات‎.‎

وانتقل بحديثه عن القاعدة الدستورية التي تناقش حاليا، ووصفها ‏بأنها تمثل تمهيدا لوصول حفتر إلى الحكم، لافتا إلى أنه من الممكن ‏إجراء الانتخابات البرلمانية، لكن ستكون هناك صعوبة بشأن ‏إمكانية إجراء انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة، بسبب سيطرة حفتر ‏على شرق ليبيا‎.‎

وذكر أنه ستكون هناك صعوبات أمام بعض المرشحين لإجراء ‏دعاية انتخابية في المناطق، التي يسيطر عليها حفتر إذا كانوا من ‏المعارضين له .‏

وتحدث كذلك عن خروج المرتزقة والقوات الأجنبية، بقوله إن ‏هناك مشكلة كبيرة في خروج مرتزقة شركة فاغنر الروس، لأنها ‏خرجت عن سيطرة حفتر وروسيا هي الطرف الوحيد الذي يمكنها ‏أمرها بالخروج، ولفت إلى أنه من العبث الحديث عن خروج ‏القوات التركية فيما تبقى القوات الأخرى والمرتزقة في ليبيا.‏