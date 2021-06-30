اللافي يشارك في الملتقى العسكري الأول بصفته قائد أعلى للجيش الليبي

أخبارليبيا24

شارك عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي – بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي اليوم الأربعاء في الملتقى العسكري الأول بين لجنة الدفاع والقيادات العسكرية بالجيش الليبي.

كما شارك في الملتقى أيضًا النائب الأول لمجلس النواب فوزي النويري ولجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وبعض أعضاء مجلس النواب، والقيادات العسكرية بالجيش الليبي آمري المناطق العسكرية، ولجنة 5+5″.

ويهدف الملتقى العسكري الأول إلى وضع رؤية لتوحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا وتنظيمها.

وعبر اللافي، في الكلمة التي ألقاها خلال الاجتماع، عن أمله بخروج الملتقى بتوصيات تلبي احتياجات المرحلة الراهنة.

وأكد عضو الرئاسي أن من أهداف هذا الملتقى توحيد المؤسسة العسكرية لضمان إجراء الانتخابات في موعدها وفق رؤية المجلس الرئاسي، ومنها خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من كامل التراب الليبي.

وكان الناطق باسم غرفة عمليات سرت- الجفرة العميد عبد الهادي دراه أعلن اليوم الأربعاء انطلاق الملتقى العسكري الأول بين لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والقيادات العسكرية بالجيش الليبي بحضور القائد الأعلى للجيش.

وقال دراه في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ إن أبرز ما جاء في الملتقى، التحفظ على أي مخرجات تنتج عن ملتقى الحوار السياسي، في جنيف أو أي جهة أو لجنة أخرى بخصوص ترشح العسكريين للانتخابات بدون شروط.

وأضاف الناطق باسم غرفة عمليات سرت – الجفرة أنه تم التشديد على عدد من الشروط للعسكريين منها الاستقالة قبل الانتخابات بعامين، وعدم الازدواجية في الجنسية، والاتفاق على توحيد المؤسسة العسكرية، والقاعدة دستورية.

وأوضح دراه، أنه تم الاتفاق على الترشح للانتخابات بشروط حسب القانون الليبي، والاتفاق على أن المجلس الرئاسي هو القائد الأعلى للجيش الليبي، ورفض بيان القيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر والذي يتحدث عن دخول الانتخابات بدون شروط.