العثور على سيدة مخطوفة في طرابلس وهروب الجناة

30 يونيو، 2021 4:03 م
28
اختطاف سيدة_طرابلس
اختطاف سيدة_طرابلس

أخبارليبيا24

كشفت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية اليوم الأربعاء العثور على سيدة بعد اختطافها من مجهولين في العاصمة طرابلس.

وأوضحت الوزارة أن بلاغًا ورد من أحد المواطنين لمركز شرطة الحي الصناعي بمديرية أمن طرابلس مفاده خطف زوجته المسماة “س.س.ع”.

وأضافت وزارة الداخلية أنه على الفور باشر أعضاء مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية بالتحري وجمع المعلومات وتمكنوا على إثرها من العثور على المرأة المخطوفة وهي بصحة جيدة.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه لازال البحث والتحري مستمرًا لضبط الجناة، لاتفة إلى أنه سيتم إحالة السيدة لجهات الاختصاص.

30 يونيو، 2021 4:03 م
28

مقالات ذات صلة

يوسف العقوري - أعيان أمزين

أعيان “أمزين” يبحثون مع العقوري ترشيح “مصطفى عبدالجليل”

30 يونيو، 2021 5:33 م
الملتقى العسكري الأول

انطلاق الملتقى العسكري الأول بين لجنة الدفاع والقيادات العسكرية بالجيش الليبي

30 يونيو، 2021 4:31 م
محمد المنفي

المنفي يستقبل لجنة المراجعة الاستراتيجية المستقلة لبعثة الأمم المتحدة

30 يونيو، 2021 3:50 م
إنقاذ مهاجرين- ليبيا

إنقاذ 70 مهاجرًا غير شرعي قبالة شواطئ طرابلس

30 يونيو، 2021 3:26 م
زر الذهاب إلى الأعلى