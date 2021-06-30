العالم يتحد لهزيمة داعش

أخبار ليبيا24

تمسك وزراء خارجية دول التحالف الدولي ضد داعش بالالتزام على تعزيز التعاون عبر جميع الخطوط من أجل ضمان عدم قدرة التنظيم الإرهابي على إعادة تشكيل أي جيب إقليمي في جميع أنحاء العالم أو الاستمرار في تهديد الأوطان والشعوب.

الوزراء أكدوا على أن التحالف لازال متحدًا وبقوة ضد الفظائع التي يرتكبها داعش والتصميم على القضاء عليها من خلال جهد شامل ومنسق ومتعدد الأوجه.

أتى ذلك في بيان مشترك في ختام اجتماع وزراء خارجية التحالف الدولي يوم 28 يونيو 2021، والذي عقد في روما بدعوة من قبل وزيرا خارجية إيطاليا لويجي دي مايو والولايات المتحدة، أنتوني بلينكن.

والوزراء الذين يمثلون 83 دولة بما فيهم ليبيا، واجتمعوا لأول مرة بشكل شخصي منذ عامين، أكدوا على تخصيص الموارد الكافية لدعم جهود قوات التحالف والقوات الشريكة المشروعة ضد داعش، إضافة إلى الدعم الكبير لتحقيق الاستقرار، ومعالجة العوامل التي تجعل المجتمعات المحلية عرضة للتجنيد من قبل داعش والجماعات الإرهابية الأخرى.

وركّزت جلسة الاستماع على الوضع الأمني في مختلف القارات ولا سميا قارة أفريقيا، إذ أبدى الوزراء قلقهم البالغ إزاء التهديد الأمني الذي تمثله فروع داعش وشبكاته في جنوب الصحراء الكبرى، وتحديدًا في منطقة الساحل وشرق أفريقيا-موزمبيق.

وأكد التحالف على التزامه الشديد بالعمل مع الدول المتضررة لمواجهة التهديدات التي يشكلها التنظيم الإرهابي في أفريقيا لضمان الهزيمة الدائمة للتنظيم عالميا.

ليبيا ومحاربة داعش

وفي هذا الاجتماع، تحدثت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، جول الخطورة التي لازال يشكلها داعش، وأهمية تعزيز عمل التحالف الدولي على مختلف الاتجاهات للحد من خطورته وحماية الأوطان من جرائمه البشعة.

واستعرضت المنقوش، ما مرت به ليبيا خلال السنوات الماضية جراء الجرائم الفظيعة التي نفذها التنظيم في مختلف المدن والقرى الليبية. وأكدت المنقوش، على أن ليبيا تعد من الدول التي كان لها الدور البارز في تحجيم دور داعش، الذي سعى بكل الطرق لأن تكون البلاد الشمال أفريقية ملاذًا لأفراده القادمين من بؤر التوتر مثل سوريا والعراق ودول الساحل والصحراء.

كما أكدت أن الليبيين دفعوا كُلفة كبيرة في الأرواح والممتلكات للتصدي لتنظيم داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية الأخرى. وشددت المنقوش على ضرورة التنسيق الأمني بين الدول لسد الثغرات الأمنية أمام داعش من خلال قطع مصادر تمويله ودعم الأجهزة الأمنية وحرس الحدود وتبادل المعلومات والتعاون المشترك.

ولازالت مشاهد الجرائم والفظائع التي ارتكبها داعش ضد ضحاياه في ليبيا ماثلة في ذاكرة المجتمع الدولي. وفي يونيو الجاري، تبنى داعش تنفيذ عمليتين منفردين إحداهما كانت عبارة عن هجوم انتحاري بواسطة سيارة ملغمة يوم 6 يونيو 2021 أسفر عن مقتل ضابطين من ضباط جهاز البحث الجنائي في بوابة أمنية شمالي سبها.

تضييق الخناق على داعش

ويعود تشكيل التحالف الدولي ضد داعش إلى سبتمبر 2014 وكان آخر الدول التي انضمت إليه، جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وموريتانيا واليمن.

هذا التوسع في التحالف الدولي يؤكد على أن الدائرة بدأت تضيق شيئًا فشيئًا على التنظيم في عدة أراضي. وتميّز التحالف منذ اللحظة الأولى بتفرد عضويته ونطاق عمله والتزاماته؛ إذ يلتزم بشكل جماعي بدحر تنظيم داعش وإلحاق الهزيمة به.

ويعمل هذا التحالف على التصدي لتنظيم داعش على كافة الجبهات، وهدم شبكاته والوقوف أمام طموحاته بالتوسع العالمي.

ومنذ تأسيسه تعهد التحالف الدولي على مواجهة البنية التحتية المالية والاقتصادية لتنظيم داعش وعرقلتها، والتصدي لتدفق المقاتلين الأجانب عبر الحدود، إضافة إلى دعم الاستقرار، وإعادة الخدمات العامة الأساسية للمناطق المحررة من قبضته.