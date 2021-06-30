الصومال: كيف ولماذا تستغل جماعة الشباب الإرهابية الفتيات المسلمات

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تطوّرت أساليب التجنيد في صفوف الجماعات الإرهابيّة مع تزايد انخراط النساء والفتيات في الإرهاب، ففي كينيا، يعدّ تورّط النساء في شبكات إرهابية، مثل حركة الشباب، اتجاهًا ناشئًا.

وفور تجنيدهنّ، تتوزّع الأدوار بين النساء، منهنّ من يتولّين المخططات اللوجستيّة، غيرهنّ الأمور الماليّة، وأخريات تكون بمثابة جواسيس لأنشطة إرهابية، وفي بعض الحالات، عقول مدبرة وراء هجمات إرهابية أو دعاة لخلايا إرهابية.

الانضمام إلى الجماعة دفاعًا أو انتقامًا

يعتبر التجنيد طوعيًّا إذا قرّرت امرأة أو فتاة الانضمام إلى جماعة الشباب من دون إكراه أو خداع، وبما أنّ جماعة الشباب تنطلق من حجّة أنّها تعمل للدفاع عن المسلمين وحفظ حقوقهم في ظلّ مجتمعٍ يضطهدهم وينتقص من حقوقهم، تشعر النساء المستضعفات أنّ هذه الجماعة هي خلاصهنّ الوحيد.

إذ تقول عائشة (25 عامًا) وهي منشقة عن حركة الشباب: “قرأت الكثير عن الجماعة، كنت حزينةً لمعاملة المسلمين كمجموعة من الدرجة الثانية، لم أكن أريد أن يعاني شعبي، كنت بحاجة لفعل شيء ما، كنت أرغب في مساعدتهم في الصومال. لذلك انضممت إلى جماعة الشباب”.

من جهةٍ أخرى، تنضمّ النساء إلى الجماعة الإرهابية للانتقام لمقتل الزوج أو الخطيب أو الابن على يد الجهات الأمنية الحكومية.

الانصياع إلى إيديولوجية الجماعة إكراها

قد يتمّ تجنيد بعض النساء إكراهًا ولكن بعد فترة طويلة من الوقت مع المقاتلين الإرهابيين تتأقلم النساء إلى واقعهم المرير ويخضعن إلى مصيرهم الكئيب، وهذا ما صرّحت عنه ماري التي تم تجنيدها في العام 2015 وهي في سنّ 18.

في المخيم تعرضت للتلقين الديني، وبعد فترةٍ شعرت أنه لا مجال لها سوى الكفاح من أجل حرية المسلمين بحسب إيديولوجيا جماعة الشباب التي غرست في ذهنها إكراها وهكذا أصبحت جزءً منهم.

ندم بعد فوات الأوان

ثمّة عوامل مختلفة تلعب دورًا في انضمام النساء إلى الجماعات الإرهابية، فقد تشارك المرأة طواعية في الجماعة الإرهابية، وقد تنضمّ أيضًا بسبب الفوائد المالية التي تترافق مع الانتماء إلى الجماعة أو الارتباط بها.

كما أنّ معظم النّساء ينضممن إلى الجماعة عن طريق الخداع أو الترهيب.، ولكن تجدر الإشارة إلى أنّ معظم النساء اللواتي انجررن وراء أوهام الإرهاب يدركن خطأهنّ بعد فوات الأوان فيأكلهنّ الندم وتنشأ لديهن نزعة الهروب والانشقاق.