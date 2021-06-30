الاتحاد يسقط المصراتي للمرة الأولي في آخر “9” جولات
الاتحاد يسقط المصراتي للمرة الأولي في آخر "9" جولات
أخبار ليبيا 24 – رياضة
وسع نادي الاتحاد الفارق مع منافسه الأهلي طرابلس إلى 7 نقاط عقب فوزه على الاتحاد المصراتي بهدف دون مقابل مساء أمس الثلاثاء على ملعب طرابلس في الجولة 15 من الدوري الليبي .
وجاء هدف “التيحه” الوحيد برأسية محكمة للمخضرم “محمد زعبية” في الدقيقة 35 من ومن الشوط الأول .
وواصل الاتحاد نتائجه المميزة مسجلا الفوز الحادي عشر في المسابقة الثامن على التوالي ومن دون أي هزيمة .
وتلقى الاتحاد المصراتي الخسارة الرابعة له هذا الموسم، والأولي في آخر تسع مباريات .
ورفع الاتحاد رصيده من النقاط إلى 37 نقطة في قمة المجموعة الأولى، بينما توقف رصيد الاتحاد المصراتي عند 27 نقطة في المركز الرابع .