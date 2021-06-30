إيطاليا تُضيء ربيانة..بعد عام من انقطاع الكهرباء عليها

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أكدت السفارة الإيطالية في ليبيا الثلاثاء أنها سلمت 11 مولداً إلى كل من بلديتي ربيانة ومرزق بعد انقطاع الكهرباء عليها منذ عام.

وأوضحت السفارة في تغريدة لها عبر حسابها على “تويتر” أن هذه المولدات لدعم الاحتياجات العاجلة للسكان المحليين من خلال المرحلة الثانية للمبادرة الإيطالية من جسر التضامن بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي.

ومن جهته، ذكر المجلس البلدي ربيانة أنه بعد مرور قرابة 10 اشهر من لقاء رئيس المجلس التسييري للبلدية مع منسقي جسر التضامن لدعم البلديات الليبية من قبل دولة إيطاليا تم شحن الدفعة الأولى من المولدات.

وأوضح المجلس البلدي ربيانة أنه وصلت عدد 3 مولدات بقوة 800kva، مؤكدًا أنه بعد غدا تصل شحنة أخرى إلى البلدية.

وكانت إيطاليا أعلنت في مارس من العام الجاري إطلاق المرحلة الثانية من “جسر التضامن” لدعم 24 بلدية ومستشفى محلي في جميع أنحاء ليبيا.

وذكرت السفارة الإيطالية في ليبيا أن المرحلة الثانية من “جسر التضامن” هي مبادرة تهدف إلى تقديم 10 مليون يورو من الإمدادات الملموسة والعاجلة لدعم تقديم الخدمات الأساسية.

وأضافت السفارة عبر تغريدة على حسابها على موقع :تويتر” أن الإمدادات تستهدف 24 بلدية ومستشفى محلي من جميع انحاء ليبيا وذلك بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية.

وكانت إيطاليا أطلقت في 2018 برنامج “جسر التضامن” الذي يأتي في إطار تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين الشعبين الليبي والإيطالي.

وبرنامج “جسر التضامن” يهدف لمساعدة عدد من البلديات المتضررة في ليبيا وتقديم الدعم الإنساني لها، وخاصة التي تتعرض بشكل خاص لخطر الظواهر الإجرامية مثل الهجرة غير الشرعية.