إنقاذ 70 مهاجرًا غير شرعي قبالة شواطئ طرابلس

أخبارليبيا24- خاص

أعلن الناطق باسم القوات البحرية العميد مسعود عبد الصمد اليوم الأربعاء إنقاذ 70 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة قبالة شواطئ طرابلس.

وقال عبد الصمد لـ”أخبارليبيا24″ إن دورية تابعة لحرس السواحل الليبية، تمكنت من إنقاذ المهاجرين ليلة الأمس كانوا في طريقهم إلى شواطئ أوروبا، على متن زورق مطاطي متهالك.

وأضاف الناطق باسم القوات البحرية أنه فور تلقي نداء الاستغاثة تحرك زورق راس أجدير إلى عين المكان.

وأوضح عبد الصمد، أنه تم إنزال المهاجرين غير الشرعيين في نقطة قاعدة طرابلس البحرية، وتسليمهم بعد ذلك إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بعد تقديم المساعدات الإنسانية والطبية لهم، ونقلهم إلى مراكز الإيواء تمهيداً لترحيلهم إلى بلدانهم.

يذكر أن حركة المهاجرين غير الشرعيين تنشط خلال هذه الأشهر نتيجة فصل الصيف واستقرار البحر، وتسجل عمليات الإنقاذ ارتفاعاً كبيراً في ليبيا، بالرغم من نقص الإمكانيات لديهم سواء للقوات البحرية أو بمراكز الإيواء.