إصابة صياد نتيجة “جلاطينة” في توكرة

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أصيب أحد الصيادين عماد فايز صالح جراء انفجار قنبلة محلية الصنع نوع (جلاطينة) أثناء عملية الصيد في توكرة (70 كم) شرق مدينة بنغازي.

وأسعف عماد (38 عاماً) إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي وتم تقديم الخدمات الصحية والرعاية اللازمة له، ولكنه فقد أصابع يده اليمنى نتيجة الانفجار.

يذكر أن عدد كبير من الصيادين يستخدمون المتفجرات في عملية الصيد بالرغم من التحذيرات المستمرة من الجهات المختصة بالخصوص، لما فيه من خطورة على حياتهم وعلى البيئة البحرية.