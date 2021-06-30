أمن بنغازي تضبط تشكيلا عصابيا يمتهن ابتزاز الأشخاص بعد تصويرهم في أوضاع مخلة بالحياء 

أخبار ليبيا 24

كشف قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي، تفاصيل القبض على تشكيل عصابي يمتهن استدراج الأشخاص وتصويرهم في أوضاع مخلة بالحياء؛ بغرض الابتزاز.

وأوضحت المديرية في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن قسم التحريات العامة تمكن من القبض على تشكيل عصابي يمتهن استدراج الأشخاص وتصويرهم بأوضاع مخلة بالحياء، وطلب مبالغ مقابل عدم نشر المشاهد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر قسم التحريات العامة أنه بناء على شكوى تقدم بها مواطن للقسم تتعلق بقيام مجهولين بابتزازه مادياً مقابل عدم نشر صور مخلة بالحياء كانوا قد التقطوها له بعد استدراجه بقوة السلاح، وأوضح المواطن أن التشكيل العصابي استلم منه مبلغ 3 آلا وخمس مائة دينار إلا أنهم طلبوا منه أيضا 10 آلاف دينار واتفقوا على جلبها في مكان محدد.

وأكد القسم أن بحسب ما أفاد المشتكي وبالتعرف على نوع المركبة ولونها مواصفات الأشخاص على متنها باشر القسم بإجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات القضية وإلقاء القبض على المشتبه بهم.

وأشار القسم إلى أنه بعد إجراء التحريات من المصادر الموثوقة وبعد استكمال عملية التحري وجمع المعلومات تمكن قسم التحريات بمُديرية أمن بنغـازي من ضبط المركبة وعلى متنها أحد الأشخاص المنتمين للتشكيل العصابي.

وأوضح القسم أنه بعد الاستدلال معه وبمواجهته اعترف باستدراجه للشخص المشتكي واعترف عن وقائع أخرى من هذا النوع قام بارتكابها رفقة أشخاص آخرين.

وأكد قسم التحريات العامة أنه تم ضبط كافة أعضاء التشكيل العصابي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالة المحضر إلى النيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.