أعيان “أمزين” يبحثون مع العقوري ترشيح “مصطفى عبدالجليل”

أخبارليبيا24

بحث أحد مشايخ “أمزين – أعبيدات” الشيخ عبدالجليل صالح المزيني والمستشار السياسي لقبيلة العبيدات طاهر الطيب الشريف مع رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري ترشيحه لرئيس المجلس الانتقالي السابق مصطفى عبدالجليل لإحدى الوظائف.

وأكد الشريف أنه تم خلال اللقاء أمس الثلاثاء بمنزل الشيخ عبدالجليل صالح المزيني وحضور أعيان من أمزين شرح اللبس الذي حصل نتيجة كتاب العقوري الموجه لوزارة الخارجية بترشيح عبدالجليل لوظيفة بإحدى المنظمات الدولية.

وأوضح المستشار السياسي لقبيلة العبيدات أن رئيس المجلس الانتقالي السابق مازال بلائحة الاتهام بقضية اغتيال الشهيد عبدالفتاح يونس ورفيقة ولم يمثل أمام القضاء حتى الآن.

وتابع الشريف :”احتراما للعلاقات والنسيج القبلي البرقاوي ودرءا للفتن واحتراما لقبيلة العبيدات وتفهماً لحساسية الموضوع فقد أفاد النائب بالتراجع عن ذلك وكأن الأمر لم يكن”.

وذكر المستشار السياسي لقبيلة العبيدات لـ”أخبارليبيا24″ أنه بعد هذا اللقاء عقد اجتماع موسع لقبيلة العبيدات حضره عدد من شيوخ وأعيان القبيلة وشبابها وأولياء الدم الذين أبدوا امتعاضهم من هذا الترشيح.

وأضاف الشريف أنه تم خلال الاجتماع مطالبة السلطات الليبية والقضائية باتخاذ اللازم للوصول إلى حقيقة من وراء هذه الجريمة في حق الشهيد عبدالفتاح يونس ورفيقيه.

وأشار إلى أنه تم تكليفه لمتابعة الأمر مع الجهات الرسمية لمنع تكرار ذلك حفاظا على النسيج الاجتماعي وعدم إعطاء الفرص بالعمل الحكومي لمن وردت أسمائهم بلوائح الاتهام بالقضية.

وبين المستشار السياسي أن القبيلة لم تتهم أحد من تلقاءها وإنما كل من اتهموا كانت النيابة العسكرية هي من أصدرت بحقهم تلك الصحائف.

وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، يوسف العقوري، طالب بتعيين رئيس المجلس الانتقالي السابق المستشار مصطفى عبدالجليل، ضمن فريق مندوبية ليبيا بجامعة الدول العربية، أو منظمة التعاون الإسلامية، أو منظمة اتحاد المغرب العربي.

جاء ذلك في خطاب أطلعت عليه أخبار ليبيا 24، وجهه العقوري إلى وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش.

وأرفق العقوري سيرة ذاتية خاصة بالمستشار عبدالجليل مؤكدا أنه سيضيف للدبلوماسية الليبية لما يتمتع به من سمعة طيبة لدى الدول العربية والإسلامية، مشيرا إلى أنه ترأس اجتماعات وزراء العدل والداخلية بجامعة الدول العربية لعدد من السنوات إبان عمله كوزير العدل.