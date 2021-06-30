آمال بوقعيقيص تؤكد فشل الحوار

أخبار ليبيا 24

أكدت عضو اللجنة القانونية في ملتقى الحوار السياسي، آمال بوقعيقيص، انسحاب الفريق البرقاوي مجتمعا من ملتقى الحوار.

وقالت بوقعيقيص، في بيان عبر صفحتها بـ فيسبوك، “غابت ستيفاني فتبدد الحوار وبجلسة المساء انسحب الفريق البرقاوي مجتمعا لغياب المعايير في التعاطي مع مقترحات الحلول وبعد تهديدنا بعقوبات المعرقلين”.

وتابعت بوقعيقيص، كان ردنا “نحن من سيقدم الشكوى مجتمعين ضد عدم احترام البعثة لمنهجية العمل”، مشيرة إلى أنه تم التراجع عن التهديد والهدنة والدعوة للالتئام مجددا.