مواطن تونسي يروي قصة فشل داعش

أخبارليبيا24- تقرير

في صفوف داعش من لا يحمل السلاح ولا يقطع الأعناق، ولكن خطورته تكمن في دوره في إيجاد الفرائس بين الشباب الضائعة، والضعيفة، والمهمشة، واليتيمة، واليائسة.

وفي هؤلاء الشباب يجد الداعشي فرصة لافتراس الضحية وغسل دماغها وخداعها إلى التصديق أن في صفوف داعش سوف ينصرون الإسلام وينقذون الإنسان، وهكذا يجند الشباب في الجوامع والجامعات والمدارس والساحات ليتحولوا إلى أدوات تستعمل وتستغل لمصلحة داعش ولخدمة إجرامه.

شهادة داعشي تائب

وحسب ما جاء في شهادة شاب تونسي تائب وعائد من ساحات القتال في بؤر التوتر أنه فقد والده على عمر 24 سنة ولجأ إلى جامع بلدته على أمل إيجاد العزاء في إيمانه والسلوان مع إخوانه، ولكن للأسف وقع ضحية داعشيين احتضنوه ولم يتركوه للحظة، جاعلين منه إنسانا مختلفا تماما ومقتنعا بضرورة الانضمام إلى صفوف داعش بساحات القتال في سوريا.

ترك بيته وأهله وبلده وحياته وذهب إلى ليبيا وقضى الكثير للوصول إلى سوريا وحسب ما جاء في أقواله فإنه أدرك خطورة خطوته من أول أسبوع قضاه في سوريا، واستوعب بشاعة الفخ الذي وقع فيه، وابتدأ يخطط للعودة إلى بلاده.

وأفاد أنه أمضى أصعب أيام حياته، فكان محاطا بالسلاح والموت، ورأى أطفالا في عمر 10 سنوات تحمل الكلاشنكوف وتقتل,، وشاهد عناصر داعش تتقاتل فيما بعضها على المال والطعام والغنائم، فوجد نفسه في كابوس يصعب الاستيقاظ منه مع الإدراك أن من يحاول ترك التنظيم ينال أقسى أنواع العقاب والتعذيب.

بأعجوبة نال رأفة أحد العناصر الذي ساعده على استرجاع جواز سفره والهروب إلى تونس حيث يبقى تحت الرقابة الشديدة.

القليل من الدواعش يندمون على قرار انضمامهم وينالون نصيب هذا الشاب التونسي، فالأكثرية لا يجدون الرأفة ولا المساعدة ولا الرحمة ولا الفرصة للبدء من جديد.

هل المغفرة حق للجميع؟

غالبا ما يقترف المرء أخطاء يندم عليها ليعود إلى الصواب ويكمل مسيرته، فالإنسان بطبيعته ليس معصوما عن الخطأ والحياة بقساوتها تلقن العديد من الدروس، منها ما يأتي مع الكثير من الألم والندم ولكن الأمل بتصحيح الغلط والعودة عنه يدفع المذنب إلى التوبة والتطلع إلى فتح صفحة جديدة يكتب سطورها بطريقة أفضل.

فإن العودة عن الخطأ فضيلة، ونعمة الغفران حق محفوظ للجميع، ولكن هل يطبق هذا الحق على شباب انضمت إلى تنظيم داعش الإرهابي طوعا وبكامل إرادتها وأدراكها بأنها تخلع لباس الإنسانية للتحول إلى وحوش همجية لا تستحق الرحمة ولا المغفرة ولا فرص للتوبة.