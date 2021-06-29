مدير منظمة الصحة يدعو العالم لضرورة الاستعداد لجوائح جديدة مدير الصحة : 77% من كل التطعيمات ضد كورونا التي تم إجراؤها في العالم تأتي من نصيب 10 دول

أخبار ليبيا 24 – صحة

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، ضرورة أن يستخلص المجتمع الدولي الدروس من أزمة فيروس كورونا للاستعداد بشكل مناسب لجوائح مستقبلية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، قال تيدروس، في كلمة مصورة وجهها إلى قمة الدول الجزرية المصغرة “علينا جميعا أن نتعلم الدروس التي تعطيها هذه الجائحة، من الضروري فعل كل شيء ممكن من أجل الاستعداد للأوبئة والجوائح الجديدة لمنعها ورصدها والرد عليها بشكل سريع بناء على التغطية الشاملة للخدمات الصحية والإسعاف الطبي الأولي القوي “.

وانتقد من جديد ما وصفه بـ”عدم المساواة والقومية في مجال اللقاحات”، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعمق الفجوة بين الدول ذات الدخل المرتفع والمنخفض.

وأشار إلى أن 77% من كل التطعيمات ضد فيروس كورونا التي تم إجراؤها في العالم تأتي من نصيب 10 دول.

ويواجه العالم منذ يناير 2020 أزمة صحية حادة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل و السياحة والمجال الترفيهي، و انهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا التفشي جائحة يوم 11 مارس العام الماضي، وأصاب الفيروس حتى الآن أكثر من 180 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم وأودى بحياة نحو 3.9 مليون منهم.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة “ووهان” الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.