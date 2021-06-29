ماذا حدث بعد إيقاف البث في ملتقى الحوار السياسي..أم العز الفارسي تكشف

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كشفت عضو ملتقى الحوار السياسي، أم العز الفارسي، كواليس مابعد إيقاف البث المباشر في ملاحظاتها لليوم الأول لملتقى الحوار السياسي جنيف 28 يونيو إلى 01 يوليو.

وقالت الفارسي في منشور عبر حسابها على “فيسبوك” :”عندما كانت الجلسة منقولة ساد خطاب مهادن ومتفائل وإجماع على الانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة ومتزامنة 24 ديسمبر في موعدها”.

وأضافت عضو ملتقى الحوار:”عندما أوقف البث كشر جماعة المصالح الضيقة وبعض المنتمين، عن أنيابهم وتكلموا عن مخاوف وحروب وتقسيم إن لم تستمر الأوضاع على ماهي عليه”.

وتابعت الفارسي :” منطق غريب ينم عن استبعاد فكرة التداول السلمي للسلطة وتهديدات بينة بأن الانتخابات هي الخطر الداهم الذي يهدد ليبيا”.

وأوضحت عضو ملتقى الحوار :”قد نمرر القاعدة الدستورية وقد نرضى بتنازلات مرة لنحقق لأهلنا الاستقرار بتجديد الشرعية لأجسام منتخبة، ولكننا نذكر المتنطعين والقافزين على المراحل بأنه لولا تسامح فبراير ما كانوا هنا، وربي يلطف ويهون كل صعب”.

وانطلقت يوم أمس الإثنين، في جنيف جولة جديدة من ملتقى الحوار السياسي الليبي لبحث وإقرار القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات العامة، المقررة في 24 ديسمبر.

وصبّت معظم كلمات أعضاء ملتقى الحوار- حتى اللحظة- في اتجاه التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، لإنهاء جميع المراحل الانتقالية بالبلاد.