ليبيا تشارك في اجتماع اللجنة الدائمة للثقافة العربية

ليبيا تقدم رؤية مبدئية لتحديث الخطة الشاملة للثقافة العربية

29 يونيو، 2021 8:02 م
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فاروق إقلاش
فاروق إقلاش

أخبار ليبيا 24

بدعوة من إدارة الثقافة بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو”، شارك عضو اللجنة الدائمة للثقافة عن دولة ليبيا الدكتور فاروق إقلاش في اجتماع اللجنة الدائمة للثقافة العربية، وذلك عبر تطبيق ( zoom).

وخصص الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء، لمناقشة المسودات التي قدمتها المنظمة للدول الأعضاء والتي تضمنت المحاور الرئيسية لتحديث الخطة الشاملة للثقافة العربية.

وقدمت ليبيا خلال الاجتماع رؤيتها المبدئية حول المحاور والملاحظات المقترحة.

وقد اتفق الحاضرون، على أن تعطى الدول الأعضاء الفرصة الكافية لتدارس المحاور المقترحة وإبداء الملاحظات بشأنها .

29 يونيو، 2021 8:02 م
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