عزة الصيد تشدد على إجراء الانتخابات في موعدها قبل الاستفتاء على الدستور

29 يونيو، 2021 11:16 ص
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عزة الصيد- ملتقى الحوار السياسي

أخبار ليبيا24

أكدت عضوة ملتقى الحوار السياسي، الدكتورة عزة الصيد، اليوم الثلاثاء، على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر.

وشددت اليوم الثلاثاء في مداولات اليوم الثاني للملتقى في جنيف لمناقشة وإقرار القاعدة الدستورية للانتخابات، على رفضها للمطالبة بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور قبل انجاز الانتخابات المقررة في موعدها.

وحذّرت الصيد من أن الاستفتاء على الدستور في هذا الوقت قد يدفع سكان برقة إلى طلب حق تقرير المصير، مؤكدة أن الانتخابات ضرورة ولابد من أن تكون في موعدها.

وانطلقت اليوم الثلاثاء جلسة اليوم الثاني من مداولات اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في سويسرا لاستكمال الوصول إلى توافق بشأن إقرار القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر.

 

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29 يونيو، 2021 11:16 ص
16

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