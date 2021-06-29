“رئيس حكومة مع وقف التنفيذ” مسودة لمقترح التعديل الدستوري  بملتقى الحوار السياسي .. الجزء الثالث

29 يونيو، 2021 10:54 م
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أخبار ليبيا 24 – إنفوغرافيك

مجلس الوزراء:

شروط الترشح لمنصب رئيس الوزراء او وزير:

– ان يكون ليبيا متمتع بحقوقه المدنية.

– لا يكون مدان في قضايا فساد او مخلة بالشرف والامانة.

– ان لا يقل عمر رئيس مجلس الوزراء عن 30 سنة.

– ان لا يقل عمر الوزير عن 25 سنة.

– ان يقدم أقرار بالذمة المالية.

يتكون من رئيس وزراء ونوابه والوزراء

مهام مجلس الوزراء

– وضع اولويات العمل الحكومي.

– اقتراح سياسات الدولة بالتشاور مع رئيس الدولة.

– اقتراح مشروع القوانين .

– إعداد مقترح الميزانية والحساب الختامي للدولة.

– إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية.

– التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

29 يونيو، 2021 10:54 م
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