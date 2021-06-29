“رئيس حكومة مع وقف التنفيذ” مسودة لمقترح التعديل الدستوري بملتقى الحوار السياسي .. الجزء الثالث
أخبار ليبيا 24 – إنفوغرافيك
مجلس الوزراء:
شروط الترشح لمنصب رئيس الوزراء او وزير:
– ان يكون ليبيا متمتع بحقوقه المدنية.
– لا يكون مدان في قضايا فساد او مخلة بالشرف والامانة.
– ان لا يقل عمر رئيس مجلس الوزراء عن 30 سنة.
– ان لا يقل عمر الوزير عن 25 سنة.
– ان يقدم أقرار بالذمة المالية.
يتكون من رئيس وزراء ونوابه والوزراء
مهام مجلس الوزراء
– وضع اولويات العمل الحكومي.
– اقتراح سياسات الدولة بالتشاور مع رئيس الدولة.
– اقتراح مشروع القوانين .
– إعداد مقترح الميزانية والحساب الختامي للدولة.
– إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية.
– التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية.