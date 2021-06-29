“رئيس بلا صلاحيات” مسودة لمقترح التعديل الدستوري بملتقى الحوار السياسي .. الجزء الثاني
أخبار ليبيا 24 – إنفوغرافيك
رئيس الدولة:
ينتخب عن طريق الاقتراع العام السري الحر المباشر
المرحلة الأولى – الأغلبية المطلقة لأصوات الناخبين
المرحلة الثانية – الاقتراع السري المباشر بين أكثر (2) مرشحين حصدا للأصوات
شروط الترشح لرئاسة الدولة ..
– أن يكون مسلما لوالدين ليبيين مسلمين.
– ان لا يكون حاملا لجنسية اخرى.
– الا يكون متزوجا من غير ليبية.
– ان لا يقل عمره عن 35 عاما.
– ان لا يكون مدان في قضايا فساد او انتهاك حقوق الانسان.
– ان يقدم أقرار بالذمة المالية.
– ان يحصل على تزكية لا تقل عن 5000 مواطن.
مهام رئيس الدولة
– تمثيل الدولة في العلاقات الخارجية.
– ترؤس مجلس الامن الوطني .
– يتولى مهام القائد الأعلى للجيش بناء على مقترحات مجلس الامن الوطني.
– تعيين وإقالة القيادات العسكرية والأمنية حسب مقترحات مجلس الأمن الوطني.
– تعيين السفراء وممثلي البعثات حسب مقترحات وزارة الخارجية.
– تعيين وإعفاء كبار الموظفين في الدولة.
– اعتماد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية.
– عقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والمصادقة عليها من البرلمان.
– تسمية رئيس الوزراء.
– إعلان حالة الطوارئ.
– إصدار العفو الرئاسي الخاص.
– دعوة البرلمان لعقد جلسات استثنائية.
– الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة .
– إصدار القوانين التي يقرها البرلمان.