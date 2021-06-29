“رئيس بلا صلاحيات” مسودة لمقترح التعديل الدستوري  بملتقى الحوار السياسي .. الجزء الثاني‫

أخبار ليبيا 24 – إنفوغرافيك

رئيس الدولة:

ينتخب عن طريق الاقتراع العام السري الحر المباشر

المرحلة الأولى – الأغلبية المطلقة لأصوات الناخبين

المرحلة الثانية – الاقتراع السري المباشر بين أكثر (2) مرشحين حصدا للأصوات

شروط الترشح لرئاسة الدولة ..

– أن يكون مسلما لوالدين ليبيين مسلمين.

– ان لا يكون حاملا لجنسية اخرى.

– الا يكون متزوجا من غير ليبية.

– ان لا يقل عمره عن 35 عاما.

– ان لا يكون مدان في قضايا فساد او انتهاك حقوق الانسان.

– ان يقدم أقرار بالذمة المالية.

– ان يحصل على تزكية لا تقل عن 5000 مواطن.

مهام رئيس الدولة

– تمثيل الدولة في العلاقات الخارجية.

– ترؤس مجلس الامن الوطني .

– يتولى مهام القائد الأعلى للجيش بناء على مقترحات مجلس الامن الوطني.

– تعيين وإقالة القيادات العسكرية والأمنية حسب مقترحات مجلس الأمن الوطني.

– تعيين السفراء وممثلي البعثات حسب مقترحات وزارة الخارجية.

– تعيين وإعفاء كبار الموظفين في الدولة.

– اعتماد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية.

– عقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والمصادقة عليها من البرلمان.

– تسمية رئيس الوزراء.

– إعلان حالة الطوارئ.

– إصدار العفو الرئاسي الخاص.

– دعوة البرلمان لعقد جلسات استثنائية.

– الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة .

– إصدار القوانين التي يقرها البرلمان.