“حاكم ليبيا العسكري في هيئة مجلس” مسودة لمقترح التعديل الدستوري بملتقى الحوار السياسي .. الجزء الرابع
أخبار ليبيا 24 – إنفوغرافيك
مجلس الأمن الوطني:
يتكون مجلس الأمن الوطني من:
– رئيس الحكومة.
– وزير الدفاع.
– وزير الداخلية.
– وزير الخارجية.
– وزير المالية.
– القائد العام للجيش.
– رئيس المخابرات.
– أي منصب عسكري حسب الضرورة .
مهام مجلس الأمن الوطني:
– المصادقة على قرارات القائد الاعلى للجيش.
– وضع إستراتيجية الأمن الوطني والخطط والبرامج التنفيذية لها.
– توجيه اجهزة الدولة لخدمة الأمن الوطني.
– تعزيز قدرة الأجهزة الأمنية والعسكرية.
– تعزيز الأمن المعلوماتي.
– مكافحة الإرهاب والتطرف والجرائم العابرة للحدود.
– مراجعة كل القضايا المعروضة من رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء.