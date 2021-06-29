“حاكم ليبيا العسكري في هيئة مجلس” مسودة لمقترح التعديل الدستوري  بملتقى الحوار السياسي .. الجزء الرابع

29 يونيو، 2021 10:55 م
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أخبار ليبيا 24 – إنفوغرافيك

مجلس الأمن الوطني:

يتكون مجلس الأمن الوطني من:

– رئيس الحكومة.

– وزير الدفاع.

– وزير الداخلية.

– وزير الخارجية.

– وزير المالية.

– القائد العام للجيش.

– رئيس المخابرات.

– أي منصب عسكري حسب الضرورة .

مهام مجلس الأمن الوطني:

– المصادقة على قرارات القائد الاعلى للجيش.

– وضع إستراتيجية الأمن الوطني والخطط والبرامج التنفيذية لها.

– توجيه اجهزة الدولة لخدمة الأمن الوطني.

– تعزيز قدرة الأجهزة الأمنية والعسكرية.

– تعزيز الأمن المعلوماتي.

– مكافحة الإرهاب والتطرف والجرائم العابرة للحدود.

– مراجعة كل القضايا المعروضة من رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء.

29 يونيو، 2021 10:55 م
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