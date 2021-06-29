توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية لحالة الطقس

أخبارليبيا24

كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء أن أغلب مناطق ليبيا خاصة المناطق الغربية مازالت تحت تأثير الكتلة الهوائية الساخنة المصاحبة للمنخفض الجوي الحراري المتمركز جنوب الجزائر.

وأضاف المركز في توقعاته الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم واليومين القادمين حيث درجات الحرارة تبقى مرتفعة فوق معدلاتها بأكثر من (10) درجات مئوية.

وأفاد مركز الأرصاد الجزية أنه سجلت يوم الأمس على زوارة (47.4) م، والحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم تتراوح ما بين (40 – 47) م يتخللها تلطیف بسيط فترة المساء على المناطق الساحلية بفعل تغير الرياح إلى شمالية شرقية مع رطوبة عالية نسبيا.

وأوضح المركز أن الحرارة على أغلب مناطق الساحل الشرقي تكون أقل ارتفاعا وتسجل ما بين (34- 38) م مع رطوبة عالية، وتكون معتدلة نسبيا على أقصى الساحل الشرقي حيت لاتتجاوز (32) م.

وأشار مركز الأرصاد إلى أنه من المتوقع مبدئيا تراجع موجة الحر وضعفها بشكل تدريجي بداية من يوم السبت على مناطق الساحل الغربي، وعليه نتوقع عتدال الحرارة خلال أيام الأسبوع المقبل على أغلب المناطق وعودتها لمعدلاتها الطبيعية.

ولفت إلى أن درجات الحرارة المسجلة عند الساعة الثانية بعد الظهر :

مصراتة 44 م

غدامس 44

بني وليد 42

هون 41

تراغن 41

غريان 40

اوباري 40

الجغبوب 40

القريات 40

بنينا 39

تازربو 39

الكفره 39

جالو 39

الخمس 38

سرت 34

درنة 31

طبرق 31