توصيات وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن منحة الزوجة والأولاد

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أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة، الإثنين، عدة توصيات متعلقة بمنحة الزوجة والأولاد، إذ أوصت الوزارة المواطنين بالتأكد ومراجعة عدد أفراد الأسرة من خلال ورقة الوضع العائلي الصادرة من مصلحة الأحوال المدنية.

كما أوصت بضرورة التأكد من ربط رقم الهاتف (ليبيانا – المدار الخاص برب العائلة مع الرقم الوطن والتأكد من ربط رقم الحساب المصرفي لرب العائلة بالرقم الوطني.

وأوصت الوزارة كذلك، بضرورة تأكد الليبيات المتزوجات من الأجانب من التسجيل في سجل الأجانب بمصلحة الأحوال المدنية مع ضرورة توفر الإقامة من مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب لأولاد الليبية المتزوجة من أجنبي.

ودعت أيضًا، إلى التأكد من عدم تقاضي الزوجات والبنات فوق سن 18 عاما أجر أو مرتب أو منحة أو علاوة وما في حكمها من أي جهة كانت كما نص عليها القانون رقم 27 لسنة 2013.