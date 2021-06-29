بليحق: مجلس النواب علق جلسة اليوم إلى جلسة الإثنين المقبل

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أكد المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق اليوم الثلاثاء أن مجلس النواب علق جلسة اليوم إلى جلسة الإثنين المقبل 05 يوليو 2021.

وأضاف بليحق أن الجلسة المقبلة ستشهد مثول الحكومة أمام مجلس النواب وفقاً للاستدعاء الذي أقره المجلس.

وكان مجلس النواب عقد أمس الإثنين جلسة رسمية مغلقة تم خلالها مطالبة اللجنة التشريعية بسرعة إنجاز وتقديم مشروع قانون لتوحيد المرتبات وآخر للحكم المحلي.

وتم أيضًا خلال الجلسة برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح وعضوية النائب الأول فوزي النويري اعتماد بند المرتبات بالميزانية شرط أن يتضمن زيادات القطاعات التي أصدر المجلس قوانين بشأنها.

وأقر مجلس النواب تأجيل البث في مطالبة لجنة 5+5 بتعيين وزير الدفاع إلى جلسة اليوم الثلاثاء وعدم صرف ميزانية للوزارة إلا بعد تعيينه.

كم تم تحديد جلسة للبث في المناصب السيادية لعدم رد مجلس الدولة مع مرور الشهر من إحالة ملفات المترشحين إليه، وتأكيد أهمية عمل اللجان الدائمة بالمجلس واتخاذ ما يلزم لتفعيل دورها ومتابعتها من النائبين الأول والثاني.