“برلمان مقيد بشيوخ” مسودة لمقترح التعديل الدستوري بملتقى الحوار السياسي .. الجزء الأول
"برلمان مقيد بشيوخ" مسودة لمقترح التعديل الدستوري بملتقى الحوار السياسي .. الجزء الأول
أخبار ليبيا 24 – إنفوغرافيك
يتكون المقترح من 4 مواد أساسية وملحق الدوائر الانتخابية
أبواب المادة الأولى:
– الباب الأول – السلطة التشريعية
– الباب الثاني – السلطة التنفيذية
– الباب الثالث – استكمال المسار الدستوري بعد الانتخابات التشريعية
– الباب الرابع – أحكام عامة
السلطة التشريعية : برلمان من غرفتين هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ
طريقة الانتخاب – الاقتراع السري المباشر.
السلطة التنفيذية: وتتكون من رئيس دولة ومجلس الوزراء.
طريقة الانتخاب – الاقتراع السري المباشر.