“برلمان مقيد بشيوخ” مسودة لمقترح التعديل الدستوري ‬ بملتقى الحوار السياسي .. الجزء الأول ‫

"برلمان مقيد بشيوخ" مسودة لمقترح التعديل الدستوري ‬ بملتقى الحوار السياسي .. الجزء الأول ‫

29 يونيو، 2021 10:49 م
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أخبار ليبيا 24 – إنفوغرافيك

يتكون المقترح من 4 مواد أساسية وملحق الدوائر الانتخابية

أبواب المادة الأولى:

– الباب الأول – السلطة التشريعية

– الباب الثاني – السلطة التنفيذية

– الباب الثالث – استكمال المسار الدستوري بعد الانتخابات التشريعية

– الباب الرابع – أحكام عامة

السلطة التشريعية : برلمان من غرفتين هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ

طريقة الانتخاب – الاقتراع السري المباشر.

السلطة التنفيذية: وتتكون من رئيس دولة ومجلس الوزراء.

طريقة الانتخاب – الاقتراع السري المباشر.

29 يونيو، 2021 10:49 م
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