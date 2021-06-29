النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين تجتمع في طبرق

أخبارليبيا24- خاص

قال عضو مجلس إدارة النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين غفير فرج المنصوري عقدنا اجتماعًا مع نقابة الإعلاميين الرياضيين فرع طبرق بقاعة الاجتماعات فيي البلدية.

وأضاف المنصوري لـ”أخبارليبيا24″ نوقش خلال الاجتماع أمس الإثنين دور النقابة والأندية وذلك من أجل تطوير الإعلام الرياضي بمنطقة طبرق وإقامة عدد من الدورات للإعلاميين الرياضيين.

وأشار عضو مجلس الإدارة إلى أن هذا الاجتماع الذي حضره عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية يأتي هو الأول بعد تشكيل فرع نقابة طبرق بعد صدور القرار رقم 7 لسنة 2021.

ولفت المنصوري إلى أنه عقب ذلك الاجتماع تم عقد اجتماع مع رؤساء أندية المختار والهلال والعين التميمي وبحضور مدير مكتب الرياضة في طبرق.

وعلى هامش الاجتماع تم تقديم درع من النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين إلى عميد بلدية طبرق لدعمه المتواصل لقطاع الشباب والرياضة والاعلام الرياضي في طبرق.