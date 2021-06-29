المفوضية تختم دورة تحضيرية للانتخابات

29 يونيو، 2021 10:27 ص
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مفوضية الانتخابات

أخبار ليبيا24

اختتمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات دورة تدريبة لموظفي مركز الاتصالات والمساعدة استعدادا لافتتاح المركز وسجل الناخبين.

أتى ذلك ضمن التحضيرات للاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر.

وتضمن برنامج الدورة، معلومات عن منظومة الاتصالات وتقنية التعامل مع البرمجيات الخاصة بتسجيل الناخبين، وآليات إدارة مركز الاتصالات لضمان جاهزيته لاستقبال مكالمات المواطنين وذلك على الخط الهاتفي المباشر 1441.

ونقلت المفوضية عن مسؤول المركز خالد الموسي، قوله: “إن الموظفين الذين تلقوا التدريب جاهزين للبدء في افتتاح المركز واستقبال اتصالات المواطنين الذين لديهم معوقات في التسجيل أو تغيير مراكز الانتخاب من الراغبين في تغيير مراكز انتخابهم، والرد على اي استفسارات حول العملية الانتخابية”.

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29 يونيو، 2021 10:27 ص
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