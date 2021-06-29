المشري يبحث مع السفير الإيطالي مستجدات برلين 2 وملف الانتخابات والدستور التشديد على أهمية العلاقات بين ليبيا وإيطاليا ولا سيما الجانب الاقتصادي

أخبار ليبيا 24 – خبر

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” بحضور النائب الأول “محمد بقي” اليوم الثلاثاء، السفير الإيطالي لدى ليبيا “جوزيبي بوتشينو” رفقة نائبه “والتر دي مارتينو” بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وعددًا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، ومستجدات مؤتمر برلين 2، بالإضافة إلى ملف الانتخابات والدستور.

وأكد المشري على حرص المجلس على إجراء الاستفتاء على الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية المنتخبة من الشعب، وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وشدد خلال اللقاء على أهمية العلاقات التي تجمع الجانبين الليبي الإيطالي ولا سيما المتعلقة بالجانب الاقتصادي.