العرادي يعترض على مطالبة الرئاسي بتعيين وزير للدفاع

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أبدى، عضو جماعة الإخوان المسلمين، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، عبدالرزاق العرادي، اليوم الثلاثاء، اعتراضه لمطالبة المجلس الرئاسي لرئيس الحكومة لعقد اجتماع بشأن تعيين وزير للدفاع.

وقال العرادي، مغردًا على تويتر، إنه “يفترض أن تكون الأولوية للمجلس الرئاسي؛ بسط سيطرته على كامل التراب الليبي وليس على جزء وترك الجزء الآخر لسلطة الأمر الواقع”.

وأضاف، أن “رئيس الحكومة خيرًا فعل بالاحتفاظ بحقيبة الدفاع، ولا أرى أن يتغير هذا الوضع حتى نرى ممارسة الرئاسي لكامل صلاحياته لا أن يزاول بعضها بانتقائية معيبة وخطيرة”.

ودعا المجلس الرئاسي، الإثنين، رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، لحضور اجتماع الأحد المقبل بمكتب القائد الأعلى للجيش، وذلك للتشاور في مسألة تعيين وزير الدفاع وحسم الأمر بشكل نهائي.

وطالب الرئاسي رئيس الحكومة بالإسراع في تسمية وزير للدفاع دون تأخير، ملوحًا بأنه سيقوم باتخاذ قرار تسمية الوزير وإحالته مباشرة لمجلس النواب للتصويت عليه، في حالة تغيبه عن الاجتماع.