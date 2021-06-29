العبار يطالب بتقديم التنازلات للوصول إلى توافق بملتقى الحوار

29 يونيو، 2021 12:13 م
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ليبيا- عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي عبد الرحمن العبار

أخبار ليبيا24

شدد عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، عبد الرحمن العبار، إلى ضرورة تقديم التنازلات من أجل الوصول إلى توافق ينتشل البلاد من الأزمة الراهنة.

وقال العبار، في مداولة بملتقى الحوار السياسي بجنيف اليوم الثلاثاء، إنه “ما لم نقدم تنازلات فلن نصل إلى أي نتيجة ملموسة في ملتقى الحوار”.

وأضاف، أن التخوفات الموجودة في ملتقى الحوار كانت متوقعة ولكننا نعول على التوافق “بروح وطنية.”

وأعرب العبار، عن رفضه الشديد لسياسة الإقصاء، مؤكدًا أن هذا لن يوصل إلى أي نتيجة.

وانعقدت اليوم الثلاثاء جلسة اليوم الثاني من مداولات اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في سويسرا لاستكمال الوصول إلى توافق بشأن إقرار القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر.

 

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29 يونيو، 2021 12:13 م
14

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