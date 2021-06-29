الصغير: مجلس النواب سيستكمل جلسته المعلقة

29 يونيو، 2021 11:31 ص
19
ليبيا- النائب عبدالهادي الصغير

أخبار ليبيا24

قال، عضو مجلس النواب عبدالهادي الصغير، إن المجلس سيستأنف جلسته، التي عُلقت أمس الإثنين، لاستكمال ما بُت فيها.

وأوضح الصغير، لأخبار ليبيا 24، اليوم الثلاثاء، إن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح استعرض موضوع الميزانية وتمت المناقشة، حيث تم تأجيل مناقشة الميزانية إلى حضور رئيس مجلس الوزراء، يوم الإثنين القادم.

وأضاف، أنه تم استعرض رسالة الموجهة من اللجنة العسكرية 5+5 بخصوص اختيار وزير للدفاع، وإيقاف الصرف إلى وزارة الدفاع إلى حين الاتفاق على وزير ووكلاء للوزارة.

الوسوم
29 يونيو، 2021 11:31 ص
19

مقالات ذات صلة

عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي عبد الرحمن السويحلي

السويحلي يقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية لحين الاستفتاء على الدستور

29 يونيو، 2021 12:54 م
ليبيا- عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي عبد الرحمن العبار

العبار يطالب بتقديم التنازلات للوصول إلى توافق بملتقى الحوار

29 يونيو، 2021 12:13 م
أم العز الفارسي: هدفنا هو تعزيز الشرعية السياسية للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي

أم العز الفارسي: هدفنا هو تعزيز الشرعية السياسية للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي

29 يونيو، 2021 11:41 ص
عزة الصيد- ملتقى الحوار السياسي

عزة الصيد تشدد على إجراء الانتخابات في موعدها قبل الاستفتاء على الدستور

29 يونيو، 2021 11:16 ص
زر الذهاب إلى الأعلى