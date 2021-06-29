الصغير: مجلس النواب سيستكمل جلسته المعلقة

أخبار ليبيا24

قال، عضو مجلس النواب عبدالهادي الصغير، إن المجلس سيستأنف جلسته، التي عُلقت أمس الإثنين، لاستكمال ما بُت فيها.

وأوضح الصغير، لأخبار ليبيا 24، اليوم الثلاثاء، إن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح استعرض موضوع الميزانية وتمت المناقشة، حيث تم تأجيل مناقشة الميزانية إلى حضور رئيس مجلس الوزراء، يوم الإثنين القادم.

وأضاف، أنه تم استعرض رسالة الموجهة من اللجنة العسكرية 5+5 بخصوص اختيار وزير للدفاع، وإيقاف الصرف إلى وزارة الدفاع إلى حين الاتفاق على وزير ووكلاء للوزارة.