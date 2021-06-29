الشؤون الاجتماعية تعلن عن التوصيات الخاصة بمنحة الزوجة والأولاد

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، الاثنين، عن خمسة توصيات للمواطنين بشأن منحة الزوجة والأولاد.

وطالبت الوزارة المواطنين بالتأكد من مراجعة عدد أفراد الأسرة من خلال ورقة الوضع العائلي الصادرة من مصلحة الأحوال المدنية، وربط رقم الهاتف ليبيانا أو المدار الخاص برب العائلة مع الرقم الوطني، والتأكد من ربط رقم الحساب المصرفي لرب العائلة بالرقم الوطني.

وشددت الوزارة على الليبيات المتزوجات من الأجانب ضرورة التأكد من التسجيل في سجل الأجانب بمصلحة الأحوال المدنية مع ضرورة توفر الإقامة من مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب لأولاد السيدة الليبية المتزوجة من أجنبي.

كما شددت الوزارة على الزوجات والبنات فوق سن الثامنة عشر التأكد من عدم تقاضي أي أجر أو مرتب أو منحة أو علاوة وما في حكمها من أي جهة كانت كما نص عليها القانون رقم 27 لسنة 2013.

وكان قد أكد مدير مشروع الزوجة والأبناء بالوزارة، علي عبدالله ربيب، أن الوزارة تعمل مع المصارف التجارية لاستكمال عملية صرف منحة الشريحة الأولى الخاصة بالأولاد ممن لم يكملوا سن الثامنة عشر.