السويحلي يقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية لحين الاستفتاء على الدستور

29 يونيو، 2021 12:54 م
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عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي عبد الرحمن السويحلي

أخبار ليبيا24

اقترح، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، عبد الرحمن السويحلي، بأن يتم الاكتفاء بإجراء الانتخابات التشريعية فقط (من دون الرئاسية) في موعدها المحدد في 24 ديسمبر.

وقال السويحلي، في مداخلة اليوم الثلاثاء في ملتقى الحوار السياسي بجنيف، إنه يجب الوصول إلى توافق بإجراء انتخابات تشريعية ثم يجرى استفتاء على الدستور ثم انتخابات رئاسية وفقا للدستور.

وأضاف السويلحي، أنه “لن نسمح لأي طرف باستغلال الفرصة للقفز إلى السلطة ليبيا. لا أحد يمكنه تهديدنا بأن 25 ديسمبر لن يكون كما قبله إذا لم نتمكن من الاستحقاق الانتخابي”.

وقال السويلحي، إن “هدفي هو إتاحة الفرصة لليبيين لاختيار من يمثلهم بشراكة من الجميع ودون استثناء أحد”.

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29 يونيو، 2021 12:54 م
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