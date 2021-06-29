الرقابة على الأغذية يعدم كمية كبيرة من فاكهة “الأفوكادو”

أخبارليبيا24

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إعدام كميات من فاكهة “الأفوكادو” تقدر بـ 24 ألف كيلو ظاهرة عليها علامات الفساد ونمو فطري.

وأوضح المركز عبر حسابه على “فيسبوك” أنه تم ضبط فاكهة “الأفوكادو” داخل إحدى الثلاجات في منطقة عين زارة زويتة.

وأضاف مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أن الفاكهة تعرضت للفساد نتيجة التخزين موضحًا أن الكمية تقدر بـ 2400 صندوق تم إعدامها جميعها.

وأفاد المركز أنه تم إعدام الكمية نظرًا لاكتشاف سوء تخزين وتذبذب في درجات الحرارة لمدة طويلة نتج عنها نمو الفطريات والأعفان على الفاكهة بالتالي جعلها غير صالح للاستهلاك البشري.