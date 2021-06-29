الرئيس الإيطالي : ليبيا نقطة مركزية لأمن روما

أخبار ليبيا 24

قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، لوزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن،اليوم الثلاثاء، إن “ليبيا نقطة مركزية لتوازن البحر الأبيض المتوسط ولسياسة إيطاليا الخارجية والأمنية”.

وقبلها التقى رئيس الوزراء لايطالي ماريو دراجي بوزير الخارجية الأمريكي في روما، حيث تم مناقشة التحديات العالمية الرئيسية، مثل الأزمة الليبية ومكافحة وباء «كورونا» مع إيلاء اهتمام خاص بحالة عدم الاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وفق ما نقلت وكالة «أنسامد» الإيطالية.

وشدد بلينكين وماتاريلا خلال اللقاء على أهمية الشراكة بين الولايات المتحدة وإيطاليا في الجهد العالمي لمكافحة أزمة المناخ والتعافي من جائحة كوفيد – 19، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها الإلكتروني.

كما ناقش الجانبان القيم المشتركة بين بلديهما بما في ذلك في سياق حقوق الإنسان في الصين وحول العالم، بالإضافة إلى دعم خطة ليبيا لإجراء انتخابات وطنية في ديسمبر 2021.