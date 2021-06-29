الرئاسي يدعو الدبيبة للتشاور في مسألة تعيين وزير الدفاع

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دعا المجلس الرئاسي، اليوم الاثنين، رئيس حكومة الوحدة الوطنيةـ عبدالحميد الدبيبة، لحضور الاجتماع الهام الذي سيعقد الأحد المقبل بمكتب القائد الأعلى للجيش، وذلك للتشاور في مسألة تعيين وزير الدفاع وحسم الأمر بشكل نهائي.

وطالب المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش، في بيان له عبر المكتب الإعلامي بـ فيسبوك، رئيس الحكومة بالإسراع في تسمية وزير للدفاع دون تأخير.

ولوّح المجلس الرئاسي في كتابه لرئيس الحكومة، باتخاذ قرار تسمية وزير الدفاع، وإحالته مباشرة لمجلس النواب للتصويت عليه، في حالة تغيبه عن حضور الاجتماع الذي سيعقد لهذا الغرض يوم الأحد القادم.