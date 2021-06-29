الدبيبة يؤكد على تفعيل المشاريع وبدء عملية التنمية المعطلة

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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء على ضرورة العمل بوتيرة متسارعة من أجل تفعيل المشاريع وبدء عملية التنمية المعطلة منذ سنوات.

وكلف الدبيبة خلال تفقده سير العمل في وزارة التخطيط، الوزارة بتقديم تفصيل فني للمشاريع المقترحة في الميزانية.

وشدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية على أن تشمل المشاريع المقترحة كافة المدن الليبية، ولا تقدم ميزانية التنمية عند عرضها كقيمة إجمالية فقط.

وأوضح وزير التخطيط لرئيس الحكومة خطة التنمية المقترحة للعام 2021م، والتي تركز على ملفي النفط والكهرباء إلى جانب دعم التنمية المحلية والخدمات الأساسية الرئيسية لسير عجلة البلاد.