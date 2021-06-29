الحكومة تبحث الوضع المالي لشركة خدمات النظافة

دون الحديث عن رواتبهم المتأخرة .. الحكومة تطالب شركات النظافة العامة تقديم الخدمات

29 يونيو، 2021 10:19 م
10
رمضان أبوجناح
رمضان أبوجناح

أخبار ليبيا 24

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبوجناح مع أعضاء الجمعية العمومية لشركات خدمات النظافة العامة الوضع المالي للشركة والأرباح والخسائر والمديونة .

جاء ذلك خلال لقاء أبو جناح بمكتبه في طرابلس أعضاء الجمعية العمومية لشركات خدمات النظافة العامة والمؤلفة من وزير الإسكان والتعمير، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية، ووكيل وزارة المالية لشؤون المؤسسات، ووكيل وزارة التخطيط، ووكيل وزارة التخطيط لشؤون الاستراتيجيات والتطوير.

وناقش المجتمعون الوضع الإداري والقانوني لشركة خدمات النظافة العامة، بالإضافة إلى تقييم مركزها المالي، والأرباح والخسائر والمديونية كما تم خلال الاجتماع تسمية مقرر للجمعية، وتحديد الاجتماع الثاني خلال الفترة القادمة للجمعية.

وأكد أبوجناح على ضرورة قيام شركات النظافة العامة بتقديم كافة الخدمات بالشكل الأمثل لجميع المناطق الليبية .

29 يونيو، 2021 10:19 م
10

مقالات ذات صلة

أمن جادو

أمن جادو تبحث تثبيت المواثيق الاجتماعية بين المناطق

29 يونيو، 2021 11:30 م
الوطنية لحقوق الإنسان

الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بتحرك عاجل لتحسين الأوضاع المعيشية

29 يونيو، 2021 11:24 م
جبريل أوحيدة - علي الدبيبة

أوحيدة: “علي الدبيبة” يشتكي للمجتمع الدولي لتمرير ميزانية الحكومة

29 يونيو، 2021 10:05 م
علي مصباح أبوسبيحة

أبو سبيحة: “لجنة 75” سبب ما حل بليبيا من دمار

29 يونيو، 2021 9:47 م
زر الذهاب إلى الأعلى