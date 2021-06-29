الإرهاب يستغلّ الدين لتجنيد أعضاء جدد عبر الإنترنت

أخبارليبيا24- تقرير

أيازباييفا، أرملة مقاتل من تنظيم داعش، هي واحدة من بين 600 مواطن كازاخستاني أعيدوا إلى وطنهم في نور سلطان من مخيمات اللاجئين السوريين في العام 2019.

أمضت أيازباييفا، البالغة من العمر 31 عامًا، خمس سنوات في سوريا، حيث شهدت عمليات قتل وحشية وجرائم مروعة ارتكبها تنظيم داعش، وهي تعيش في خوف دائم من الضربات الجوية المميتة.

استغلال ديني عبر الإنترنت

بعد أن تعرّف زوج أيازباييفا عبر الإنترنت على جماعةٍ إرهابيّة قامت بغسل دماغه وإقناعه بالسفر إلى سوريا حيث يمكنه العيش في ظلّ دولةٍ تتبع “الدين الإسلامي الصحيح”، تغيّرت حياة هذه العائلة المكوّنة من زوج وزوجة وثلاثة أولاد.

ما إن وصل الزوجان إلى سوريا حيث معقل الجماعة الإرهابيّة داعش، حتّى صُدِما بالواقع الّذي أتوا إليه بإرادتهما.

فقد تحوّل زوجها إلى مقاتل في صفوف التنظيم ويغيب عن المنزل لعدة أيام، وكانت الساكنة هناك تتعرّض لغارات جوية شبه يومية، فتختبئ أيازباييفا في الطابق السفلي من المبنى الذي كانت تعيش فيه، وهاجسٌ واحدٌ يحتلّ تفكيرها: “هل حان دوري لكي أُقتل؟”.

أراد الزوجان مغادرة سوريا، لكنهما كانا يعلمان أنه لم يعد هناك طريق للعودة إلى الوطن، لأنّ أعضاء داعش يقتلون أي شخص يريد الفرار، وهكذا بقي الزوجان مع أولادهما يرزحون تحت نير الإرهاب الداعشي إلى أن قُتل الزوج في العام 2017.

بداية جديدة

انتهى المطاف بأيازباييفا والأطفال في قرية الباغوز، آخر منطقة كانت لا تزال تحت سيطرة داعش في ذلك الوقت.

وفي أوائل العام 2019 ، قبل أسابيع فقط من الهزيمة النهائية لتنظيم داعش في القرية، شقت أيازباييفا طريقها إلى مخيم للاجئين.

وبعد فترةٍ وجيزة، أُعيدت إلى موطنها حيث ارتادت مراكز خاصّة بإعادة تأهيل العائدين قبل استئناف “الحياة الطبيعية” من جديد.

وهكذا، بدأت أيازباييفا فصلًا جديدًا في حياتها، وكانت أولويتها ضمان حياة أفضل لأطفالها، وهي تسعى دائمًا إلى طمأنة المجتمع بأنّ أمثالها لا يمثلون تهديدات أمنية.