الأخضر يحصد الفوز من بوابة نجوم أجدابيا

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حصد فريق الأخضر فوزًا مستحقًا على حساب ضيفه نجوم أجدابيا مساء أمس الإثنين بنتيجة 2-0 على أرضية ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء في الأسبوع 15 للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

تقدم أصحاب الارض بهدف حسين عباس عند الدقيقة 8، وضاعف الواعد محمد عبد السلام “الشبة” النتيجة للأخضر في الدقيقة 45+1، من شوط اللقاء الأول.

وواصل الأخضر نتائجه المميزة في آخر 4 جولات مسجلا الفوز الثاني تواليًا والثالث في آخر 4 مباريات.

بينما تلقى النجوم أجدابيا الهزيمة رقم 10 هذا الموسم،. وبهذه الانتصار رفع أبناء البيضاء رصيدهم من النقاط إلى 34 ليرتقي للمركز الثالث في المقابل تجمد رصيد النجوم أجدابيا 9 نقاط، في المركز قبل الأخير مؤقتا.