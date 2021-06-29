اقعيم يأذن لشركات الصيانة بدء عملها بمطار بنينا الدولي

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أعطى وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج اقعيم اليوم الثلاثاء الإذن لشركات الصيانة للبدء الفوري في عملها بمطار بنينا الدولي.

وتعهد اقعيم خلال زيارة تفقدية مفاجئة للمطار بتسهيل كافة الإجراءات للعناصر المُكلفين بتأمينه وحلحلة العراقيل والمشاكل التي تُواجه العاملين بداخله.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الإسراع في التنفيذ ليتسنى للقادمين والمغادرين أن ينعموا بالراحة والطمأنينة بمطار ثاني أكبر المُدن الليبية.

وناقش اقعيم مع مسؤولي المطار العراقيل التي تُواجه عمل المُكلفين بالتأمين منوهًا بضرورة حل هذا المعوقات بشكل عاجل بدايةً بتطوير المنظومة الأمنية للجوازات.

وأكد وكيل الوزارة أن مطار بنينا مرفق حيوي وأحد أهم المطارات الرئيسية للدولة الليبية ويجب الحفاظ عليه وتسهيل كافة المُستلزمات الخاصة به ليليق باسم بنغازي ومُدن الجوار المُستفيدة من خدمات هذا المعبر الجوي.