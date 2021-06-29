أمن جادو تبحث تثبيت المواثيق الاجتماعية بين المناطق

الحفاظ على السلم الاجتماعى وحسن الجوار بين منطقتي باطن الجبل وجادو

29 يونيو، 2021 11:30 م
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أمن جادو
أمن جادو

أخبار ليبيا 24

بحث مدير أمن جادو عميد علي الهزهازي اليوم الثلاثاء مع أعيان ومشايخ منطقتي باطن الجبل وجادو سبل تعزيز وتثبيت المواثيق الاجتماعية المبرمة سابقاً بين المناطق والتى من شأنها الحفاظ على السلم الاجتماعى.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمكتب مدير أمن جادو وبحضور مساعد الشؤون الأمنية باطن الجبل ومساعدي مدير الأمن للشؤون الأمنية والعامة بالمديرية مناقشة سبل تعزيز وتثبيت المواثيق الاجتماعية المبرمة سابقاً بين المناطق والتى من شأنها الحفاظ على السلم الاجتماعى، والتأكيد على حسن الجوار من خلال التنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية انطلاقاً من مبدأ أن الأمن مسؤولية تضامنية.

واتفاق الحاضرون على تزويد وإعلام مديريات الأمن بما يستجد وما يتم الاتفاق عليه من قبل مجالس الأعيان مستقبلاً للحفاظ على أمن المنطقة بالكامل.

29 يونيو، 2021 11:30 م
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