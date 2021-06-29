أبو سبيحة: “لجنة 75” سبب ما حل بليبيا من دمار

أبو سبيحة : يا ليبيين لا تأملوا خيرًا في ملتقى الحوار السياسي

29 يونيو، 2021 9:47 م
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علي مصباح أبوسبيحة
علي مصباح أبوسبيحة

أخبار ليبيا 24

قلل رئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية بالمنطقة الجنوبية، علي مصباح أبوسبيحة، من أهمية نتائج ملتقى الحوار السياسي الذي يعقد اجتماعاته في العاصمة السويسرية جنيف لإقرار قاعدة دستورية.

أبوسبيحة قال، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” من ساهم فى دمار الوطن لا تنتظروا منه إعادة بناءه، ولذلك لا تأملوا خيرا من مؤتمر جنيف .

وأضاف غالبية أعضاء لجنة الحوار الـ 75 هم سبب ما حل بالوطن من دمار وخراب على كل المستويات، والقلة الباقية كل سعيهم تخفيف الأضرار وليس لانتزاع مصالح وتلبية طموحات الشعب الليبي”.

وتابع” فصوتهم غير مسموع، لأنهم ضعفاء عسكريًا وسيًاسيا وماليًا ودوليًا، والمثل يقول “الباطلة ما ليها صياح”.

ولفت إلى أن ليبيا جرحها عميق وجربها واصل للقشوطة، ولا ينفع دهن جرحها على الوبر، بل تريد رجال أشداء قادرين على إزالة ما ران عليها من أدران وقاذورات، ويضعون الدواء على مكمن الداء، حسب وصفه “.

29 يونيو، 2021 9:47 م
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