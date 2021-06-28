من جنيف.. البرغوثي: هناك من لا يريد إقامة الانتخابات

أخبار ليبيا 24

قال رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة – عضو ملتقى الحوار السياسي، الشيخ محمد البرغوثي، “إن الشعب الليبي مغلوب على أمره لصالح بعض أصحاب المصلحة الذين لا يريدون إتمام الانتخابات في 24 ديسمبر من العام الجاري”.

وأكد البرغوثي في كلمته أمام جلسة ملتقى الحوار السياسي في جنيف، اليوم الاثنين، أن الأمانة التي بين أيدي أعضاء الملتقى يجب إيصالها عبر إتمام الانتخابات.

وأعلن البرغوثي عن تمسكه بضرورة الاتفاق على ما جاءت به اللجنة الاستشارية المكلفة بوضع القاعدة الدستورية للانتخابات.