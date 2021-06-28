محمد يروي كيف قاوم شقيقه “الشهيد” عناصر داعش بعد هجومهم على مركز شرطة المخيلي

أخبارليبيا24-خاص

قتل أخي “امراجع” وهو يقاوم عناصر تنظيم داعش الإرهابي أثناء هجومهم على مركز شرطة المخيلي.

هكذا بدأ الشاب محمد عمر عبدالعالي شقيق “امراجع” الحديث مع مراسل “أخبارليبيا24″ عن تفاصيل ذلك الهجوم الإرهابي من قبل تلك الجماعات صاحبة الفكر الأسود المليء بالحقد والدم.

منذ ظهور الإرهاب حاول أن يظهر ترابطه وألا يحصر نفسه بالحدود الدولية وذلك من أجل توسيع أنشطته الإرهابية إضافة إلى توفير الملاذ الآمن للإرهابيين والسماح لهم بالسفر في أي بلد.

ويواصل محمد حديثه :”استشهد أخي وهو من مواليد 1986 في 13/نوفمبر/2014 في مركز شرطة المخيلي وهو يؤدي في عمله بعد أن شن الدواعش هجومًا على مركز الشرطة”.

وتابع عبدالعالي حديثه :”سبب الهجوم على المركز كان بعد أن قام عناصر مركز شرطة المخيلي بالقبض على إرهابي مصري الجنسية”.

ويضيف محمد :”ظن الإرهابيين أن الإرهابي المصري لازال محتجزًا في المركز إلا أنه تم نقله إلى سجن قرنادة قبل عملية الهجوم الذي تم الساعة الثالثة صباحًا”.

ويقول أيضًا “:قاوم أخي ورفاقه في مركز الشرطة الإرهابيين الذين قاموا بالهجوم وأصيب بقذيفة c5 في رجله وفقد الكثير من الدماء نتيجة هذه الإصابة”.

ويواصل محمد سرده لتلك التفاصيل :”بعد أن أصيب أخي تم إسعافه ومحاولة نقله إلى مستشفى البيضاء إلا أنه توفي وهو في طريقه إلى المستشفى تحديدا في منطقة سلطنة قبل أن يصل إلى البيضاء”.